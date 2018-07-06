Луиза Носкова: необходимость принятия пенсионной реформы вызвана меняющимися условиями жизни

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Необходимость принятия пенсионной реформы продиктована меняющимися условиями жизни, увеличением продолжительности жизни россиян, популярностью спорта и здорового образа жизни.

Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА "Тюменская линия" высказала заслуженный мастер спорта России, победитель зимних Олимпийских игр в Лиллехаммере Луиза Носкова.

"Пенсионное законодательство в России не менялось давно - с 1956 года. Условия, которые были раньше и сейчас, кратно отличаются. Если говорить о спорте, физической культуре и здоровом образе жизни, то и люди стали более спортивными, подтянутыми и уже не выглядят на свои годы. Этого мы достигли благодаря региональным программам, нацеленным на то, чтобы люди жили активно. Думаю со мной согласятся многие из тех, кто скоро выходит на пенсию, что они себя не чувствуют стариками и готовы трудиться дальше", - отметила она.

Луиза Носкова подчеркнула, что новый закон не затронет увеличение пенсионного возраста по отдельным категориям граждан. Так, прежним останется возраст выхода на пенсию граждан, занятых в железнодорожной отрасли, а также проработавших на тяжелых работах. Не коснется увеличение пенсионного возраста и людей, которым пенсии назначаются по социальным мотивам.

"В настоящее время проект закона еще активно обсуждается, и будет дорабатываться с учетом предложений, поступающих от инициативных групп. И я думаю, будут учтены ряд нюансов. Важно прочитать внимательно весь законопроект, чтобы активно участвовать в публичных обсуждениях", - добавила Луиза Носкова.

Она напомнила, что ряд ведущих стран уже ввели такие изменения и увеличили пенсионный возраст. При этом в отдельных государствах пенсионный возраст мужчин и женщин приравнен. В России же приоритет по-прежнему у женщин. Напомним, если традиционно женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины – в 60 лет, то с введением поправок для женщин возраст повысится до 63, для мужчин – до 65.

Любовь Голышева