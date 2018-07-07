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Тюменские юнармейцы прошли курс молодого бойца

Общество, 09:18 07 июля 2018

admtyumen.ru

Профильная смена "Юнармия" завершилась в оборонно-спортивном палаточном лагере "Ратники" в тюменском центре "Аванпост"". На протяжении 7 дней более 100 мальчишек и девчонок со всей Тюменской области занимались физической, огневой, тактической подготовкой, основами робототехники и управления беспилотными летательными аппаратами.

Программу украсили игры, квесты, соревнования, прыжки с парашютной вышки. Юнармейцы проверили свои силы в турнире по функциональному многоборью, посвященному героям Великой Отечественной Войны, уроженцам Тюменской области, сообщает "Мега".

"Мне понравилась строевая подготовка, это красиво. Особенно интересными и познавательными были занятия по огневой подготовке, а сложнее всего далась физическая подготовка. Зато теперь знаю свои слабые места, и буду над ними работать", - поделился впечатлениями воспитанник лагеря Андрей Омельченко.

Большое внимание в патриотическом лагере уделяется профориентации. Юные ратники за неделю успели познакомиться с особенностями службы в силовых ведомствах.

Соб. инф.

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