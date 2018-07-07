За полгода по программе ЭКО в Тюменской области родилось более 230 детей

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Более десяти лет в Тюменской области действует программа, помогающая супружеским парам стать родителями при помощи вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО). Только за 6 месяцев 2018 года благодаря экстракорполярному оплодотворению в регионе родился 231 малыш.

Только с 2015 года эта процедура включена в перечень медицинских услуг, которые финансируются по полису ОМС по всей стране. В Тюменской же области впервые на проблему репродуктивного здоровья населения еще в 2006 году обратил внимание губернатор Владимир Якушев. Тогда очередь на лечение составляла 20 тыс. пар, а за год участниками программы стали 300 семей. Возможности медицины и объемы оказания такого вида помощи с годами растут.

За январь-июнь 2018 года лечение бесплодия методом ЭКО за счет средств ОМС проведено 868 парам, что составило 60% от плана на год. На учет по беременности, наступившей после ЭКО, за 6 месяцев текущего года взято 176 беременных, принято 186 родов, родился 231 ребенок. За весь 2017 год в результате ЭКО родилось 266 малышей. Всего же за более десятилетия бесплатной для людей программы ЭКО в регионе счастливыми родителями стали более 2062 семей, рождено 2 тыс. 203 ребенка — это население небольшого поселка.

Как подчеркнула директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова, в последние годы увеличивается количество бесплодных пар, в 62% случаев причина - мужской фактор. Таким парам призваны помочь современные медицинские технологии, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Соб. инф.