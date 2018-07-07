Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович посмотрит матч вместе с Дмитрием Медведевым

Фото https://russian.rt.com/ Фото https://russian.rt.com/

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прибыла в Сочи на матч национальной команды по футболу со сборной России, передает "Газета.Ru".

7 июля состоится встреча председателя правительства России Дмитрия Медведева с президентом Хорватии.

Также Медведев и Грабар-Китарович планируют вместе посмотреть матча Россия — Хорватия, который состоится на стадионе "Фишт" в 21час по московскому времени.