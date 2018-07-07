Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович посмотрит матч вместе с Дмитрием Медведевым
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Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прибыла в Сочи на матч национальной команды по футболу со сборной России, передает "Газета.Ru".
7 июля состоится встреча председателя правительства России Дмитрия Медведева с президентом Хорватии.
Также Медведев и Грабар-Китарович планируют вместе посмотреть матча Россия — Хорватия, который состоится на стадионе "Фишт" в 21час по московскому времени.