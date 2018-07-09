В Тюмени растет спрос на жилье в новостройках

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

400 тыс. кв. метров жилья построено в Тюменской области с начала 2018 года, из них 200 тыс. кв. м – в Тюмени.

Об этом сообщил начальник отдела госконтроля в области долевого строительства многоквартирных домов ГУС Тюменской области Вадим Ряска в рамках круглого стола, посвященного развитию жилищного строительства.

По его словам, с 2013 по 2018 год в регионе возвели более 8 млн кв. м жилья, из них 5 млн кв. м – в Тюмени. В ближайшие три года планируется построить в Тюменской области еще около 4 млн кв. м жилья.

О нарастающих темпах жилищного строительства и росте спроса на жилье говорят и данные управления Росреестра по Тюменской области. По словам заместителя руководителя ведомства Вячеслава Санникова, за 5 месяцев 2018 года за услугами Росреестра обратилось 670 тыс. заявителей, более 100 тыс. из них касались регистрации прав собственности.

"На регистрацию договоров долевого участия в 2018 году тюменцы подали более 6 тысяч 170 заявлений. При этом за 5 месяцев 2017 года за регистрацией договоров долевого участия обратились 2 тысячи 847 человек. То есть цифры за год выросли более чем в два раза", - отметил Вячеслав Санников.

По словам эксперта, генерального директора студии продаж "UP consAllt" Андрея Панасюка, сегодня первичный рынок жилья Тюменской области испытывает одни из самых лучших времен с 2015 года.

"Если говорить о первом квартале 2018 года, то на первичном рынке недвижимости заключено 3 тысячи 300 сделок. Во втором квартале совершено 3 тысячи 643 сделки. На показатели влияют как законодательные изменения, так и развитие самого рынка, снижение ставок по ипотеке. Сегодня девелоперы отмечают, что растет рынок и продажи", - отметил Андрей Панасюк.

Интересно и то, что изменилось распределение одно-, двух- и трехкомнатных квартир в продаже. В тренде – одно- и трехкомнатные квартиры. Сегодня покупатель может купить удобную по планировке и расположению трехкомнатную квартиру, тогда как раньше за эти же деньги мог приобрести только двушку. Немаловажную роль здесь играет снижение ставок по ипотеке.

"Что касается категории, то в приоритете стандарт-жилье. Застройщики, выходя с новыми проектами, четко понимают целевую аудиторию. Это связано с тем, что застраиваемая территория сегодня достаточно конкурентная", - добавил Андрей Панасюк.

Аналитик АН "Этажи" Александр Иванов добавил, что в среднем один квадратный метр жилья в Тюмени в новом доме обходится сегодня в 57 тыс. 631 рубль.

Любовь Голышева