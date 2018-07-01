Палаточный лагерь "Ратники" ждет ребят на третью и четвертую смены

Фото центра "Аванпост" Фото центра "Аванпост"

Активных ребят ждут в палаточном лагере "Ратники" на территории центра "Аванпост". Специалисты центра сообщают, что еще остались свободные места на 3 и 4 сменах.

Третья смена продлится с 14 по 20 июля, четвертая - с 27 июля по 2 августа.

"Ратники" - это летний палаточный городок с атмосферой настоящей армейской жизни. Здесь юные тюменцы смогут отработать тактические приемы действия солдата в бою, освоить элементы строевых приемов, познать азы инженерной подготовки, военной топографии и самообороны. В "Ратниках" ребята узнают о специфике деятельности силовых ведомств.

Предусмотрено пятиразовое питание в стационарной столовой, проживание в настоящих армейских палатках, которые расположены в лесной местности на территории "Старой заставы" (территория обрабатывается от клещей, ведется видеонаблюдение).

В "Ратниках" ждут ребят от 10 до 17 лет. Для получения путевки нужно предоставить медицинскую справку №079 у, справку об отсутствии контактов с инфекционными больными (СЭС), копию паспорта и страхового медицинского полиса. Стоимость путевки - 6 тыс. 510 рублей.

Дарья Казакова