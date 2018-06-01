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Названы безопасные места для купания в Тюмени

Общество, 10:06 29 июня 2018

фото ГУ МЧС России по Тюменской области

На территории Тюмени отдохнуть на пляже и искупаться можно на озере Верхнее Кривое, район Верхнего бора и на пруду Лесном, лесной массив ТЭЦ-2, сообщает департамент городского хозяйства администрация Тюмени.

Зоны отдыха благоустроены, имеют заключение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, на пляжных зонах дежурят спасатели. Специалисты призывают, во время отдыха вблизи водоемов обращать внимание на установленные запрещающие знаки "Купание запрещено!", не подвергать свою жизнь опасности.

18 зон для отдыха оборудованы в городских лесах Тюмени. Они включают в себя беседки и мангалы, туалеты и контейнеры для мусора. Самые большие места отдыха объединяют более десяти комплектов из беседок и мангалов. Располагаются они на доступных участках лесных массивов, везде имеются подъездные пути и доступ туда не ограничен. Наиболее популярным у тюменцев местом для отдыха является Гилевская роща, где беседки практически никогда не пустуют.

По несколько мест отдыха оборудованы в районах Верхнего бора, ТЭЦ-2 и Старого Ялуторовского тракта. Также отдохнуть тюменцы могут в жилом районе Метелева, на территории Плехановского бора, на ул. Дружбы и у ДК "Водник". Список мест отдыха можно посмотреть здесь.

Горожанам напоминают: разводить костры в неустановленных местах в пожароопасный сезон запрещено. Посетителей специально оборудованных мест призывают бережно относиться к муниципальному имуществу и уважительно к другим отдыхающим.

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# Гилевская роща , зоны отдыха , купание , места отдыха , пруд Лесной

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