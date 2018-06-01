  • 15 июня 201815.06.2018пятница
  • USD62,2511
    EUR73,5621
  • В Тюмени

Проблемным подросткам в Тюмени помогает "Правильный путь"

Общество, 13:30 15 июня 2018

Фото центра "Семья"

Искать выход из проблемных ситуаций, осваивать азы армейской службы и создавать своими руками высокотехнологичные вещи научат проблемных подростков организаторы проекта "Правильный путь".

Комплексную социально-профилактическую программу сопровождения несовершеннолетних разработали специалисты центра "Семья" в сотрудничестве с центром "Аванпост" и "Кванториумом". В Тюменской области она реализуется с 2016 года.

Социальная адаптация ребят проходит в квестовой форме. Подросткам от 12 до 16 лет предлагают сюжетную линию, в которой для перехода с одного этапа на другой необходимо решать проблемные ситуации, искать выход, получая специальные задания и подсказки. Участники и педагоги выступают во время квеста как единая команда, нацеленная на общий результат. Проект включает в себя различные мастер-классы, лекции, профориентационные занятия, психологические тренинги. К примеру, в "Кванториуме" дети осваивают авто- и авиамоделирование и программы проектирования, применение лазерной резки. В "Аванпосте" они знакомятся с квадрокоптерами и роботами, образцами военной техники, осваивают огневую подготовку, преодолевают военизированную полосу препятствий.

Занятия для подростков проходят ежедневно с понедельника по пятницу. Смена проекта длится 18 дней. Все это время с ними работает команда специалистов - психологи, педагоги, инспекторы по охране детства.

Фото ИА "Тюменская линия"

Дарья Казакова

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Кванториум , реабилитация , трудные подростки , центр Семья

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:58 15.06.2018День города: "Семейные традиции" и призы организуют для молодоженов
14:51 15.06.2018Из Салехарда в Яр-Сале отправился первый теплоход
14:47 15.06.2018В четырех районах Тюменской области появятся молодежные парламенты
14:36 15.06.2018День города: готовность гостей и жителей Тюмени к труду и обороне проверят у технопарка