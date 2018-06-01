Проблемным подросткам в Тюмени помогает "Правильный путь"

Фото центра "Семья" Фото центра "Семья"

Искать выход из проблемных ситуаций, осваивать азы армейской службы и создавать своими руками высокотехнологичные вещи научат проблемных подростков организаторы проекта "Правильный путь".

Комплексную социально-профилактическую программу сопровождения несовершеннолетних разработали специалисты центра "Семья" в сотрудничестве с центром "Аванпост" и "Кванториумом". В Тюменской области она реализуется с 2016 года.

Социальная адаптация ребят проходит в квестовой форме. Подросткам от 12 до 16 лет предлагают сюжетную линию, в которой для перехода с одного этапа на другой необходимо решать проблемные ситуации, искать выход, получая специальные задания и подсказки. Участники и педагоги выступают во время квеста как единая команда, нацеленная на общий результат. Проект включает в себя различные мастер-классы, лекции, профориентационные занятия, психологические тренинги. К примеру, в "Кванториуме" дети осваивают авто- и авиамоделирование и программы проектирования, применение лазерной резки. В "Аванпосте" они знакомятся с квадрокоптерами и роботами, образцами военной техники, осваивают огневую подготовку, преодолевают военизированную полосу препятствий.

Занятия для подростков проходят ежедневно с понедельника по пятницу. Смена проекта длится 18 дней. Все это время с ними работает команда специалистов - психологи, педагоги, инспекторы по охране детства.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Дарья Казакова