Кванториум приглашает тюменцев на инженерные каникулы

фото Кванториума фото Кванториума

Самые длинные школьные каникулы - лучшее время не только для беззаботного отдыха, но и познания. Попробовать себя в прикладной науке, художественном творчестве, освоить азы программирования и робототехники предлагают юным жителям региона в летние месяцы университеты, школы и учреждения дополнительного образования Тюмени.

Где провести лето интересно и с пользой, расскажем в новом специальном проекте "Классные каникулы".

Что: Проект "Инженерные каникулы" в тюменском "Кванториуме".

Где: Детский технопарк "Кванториум" (ул. Геологоразведчиков, 6а).

Когда: первая смена - 1-22 июня; вторая - 25 июня-15 июля. Занятия для детей проходят в будние дни с 9 до 18 часов.

Для кого: для школьников 10-18 лет. Начальный уровень знаний не имеет значения.

Сколько стоит: 15 тыс. рублей/смена.

Детский технопарк "Кванториум" открывает летние смены для тюменских школьников в июне и июле 2018 года. Организаторы обещают насыщенную программу: образовательная часть будет сочетаться с развлекательными мероприятиями и спортивными событиями.

Старших школьников, увлеченных техникой, ждут ежедневные занятия в "Школе исследователей и изобретателей". Каждый день по два часа ребята будут заниматься разработкой индивидуального или командного инженерно-технического проекта, который будет представлен на итоговой выставке-презентации в последний день смены. Его тема зависит от содержания образовательного направления - квантума, по которым будут распределены юные изобретатели. Этим летом программа первой смены опирается на работу трех квантумов, это "Аэроквантум", "Робоквантум" и "Промышленный дизайн", вторая смена будет построена на знакомстве с "Робоквантумом".

"Ребята, попавшие на образовательную траекторию в квантум "Промышленный дизайн", получат навыки 3-D моделирования, печати на 3D-принтере и навыки создания прототипов современной техники. Школьники, которые занимаются в "Аэроквантуме", узнают, что такое аэродинамика, приобретут навыки по сбору квадрокоптера, научатся пилотированию беспилотных аппаратов на авиасимуляторе и смогут попрактиковаться в управлении настоящего беспилотника. Образовательный модуль "Робоквантума" представлен проектированием, конструированием и программированием роботов, участникам этого направления предстоит работать с ресурсными наборами конструкторов Lego WeDo, WeDo 2.0. и MINDSTORMS® Education EV3", - пояснила заместитель руководителя детского технопарка "Кванториум" Юлия Узлова.

Специальных начальных навыков от детей не требуется. Всему необходимому для создания проектов школьники обучатся на занятиях в Школе исследователей и изобретателей.

"Никакого отбора мы не ведем, принимаем всех желающих. Занимаясь в нашей школе, ребята не только приобретут новые знания, но и научатся работать в команде, а также проявлять свои лидерские качества", - отметила Юлия Узлова.

Кроме того, во время работы смен планируются выездные экскурсионные программы, деловые, интеллектуальные игры и много познавательных и интересных мероприятий. Школьники побывают в легкоатлетическом манеже, на областных соревнованиях по судомодельному спорту, сходят в кино, съездят в гости к воспитанникам "Аванпоста", в музей "Россия – моя история" и в Центр профессиональной ориентации.

Занятия с ребятами будут проводить педагоги "Кванториума", а также вожатые (студенты колледжа цифровых и педагогических технологий) и их сертифицированные помощники, прошедшие обучение на "Школе подготовки вожатых", организованной при ГАУ ДО ТО "ДТиС "Пионер"

"У нас предусмотрено трехразовое питание - завтрак, обед и полдник, организованное на базе Центра "Семья", который находится в десяти минутах ходьбы от "Кванториума", - уточнила Юлия Узлова.

Набор на летние смены продолжается. Для зачисления необходимо предоставить копию паспорта одного из родителей, свидетельства о рождении ребенка или его паспорта, полиса медстрахования, медицинскую справку 086-У от педиатра и справку об эпидемиологическом окружении. Ожидается, что каникулы в детском технопарке проведут около 60 тюменских школьников.

Подробности по телефону: 29-02-10 (доб. 141), 8-919-944-64-59 (Анастасия).

Татьяна Ковалева