Центр "Семья" на время летних каникул превратится в детский лагерь

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Летний лагерь на базе регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" откроется 2 июля. Участниками двух тематических лагерных смен станут ребята от 7 до 18 лет, которые находятся в центре на социальном обслуживании - всего около 120 человек.

Об этом рассказала старший воспитатель отделения краткосрочной социальной реабилитации Светлана Карпова.

Каждая из смен продлится 21 день и пройдет в формате квестов: одна на пиратскую тему, где ребята будут искать остров сокровищ, вторая - на тему города мастеров. Для "Семьи" это первый опыт работы в качестве полноценного летнего лагеря. Дети будут жить на территории центра на улице Ермака в лесной зоне и в филиале центра в поселке Борки Тюменского района, а также выезжать за пределы лагеря на еженедельные экскурсии и развлечения, такие, к примеру, как детская железная дорога, страусиная ферма или скалодром. Некоторые ребятишки будут выполнять задания, предусмотренные сценарием лагерной смены, вместе со взрослыми. Это касается детей, потерявших родителей и попавших в замещающие семьи. Специалисты центра уверены, что это поможет наладить между ними контакт.

Сотрудникам центра "Семья" в работе помогают и некоммерческие организации Тюмени. Школьники и студенты из волонтерских объединений с утра до вечера развлекают ребят, учат их мастерить поделки и с пользой проводить свое время. По словам Светланы Карповой, воспитанники центра с восторгом принимают такое внимание со стороны неравнодушных тюменцев.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Дарья Казакова