"Лето в Семье" поможет ребятам, оставшимся в городе, с пользой провести каникулы

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Отдохнуть на природе, подтянуть речевые навыки, весело провести время в окружении единомышленников и смастерить полезные поделки, не покидая Тюмени, могут ребята на площадке центра "Семья".

Организаторы проекта "Лето в Семье" ждут всех желающих каждую среду и субботу до конца августа и предлагают взрослым совместить приятное с полезным: пока дети развлекаются, родители могут получить консультации психологов, педагогов, педиатров и юристов, которые каждую неделю присутствуют на территории центра.

Директор регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" Елена Перминова пояснила, что этот проект впервые проводился в 2017 году. Тогда площадку на проезде Геологоразведчиков, где за лето прошло около 200 мероприятий, посетили более 1,5 тыс. человек. Инициативу центра оценили жители города - более 30% участников приходили сюда от двух до пяти раз за каникулы.

В 2018 году "Лето в Семье" стартовало 2 июня. Одновременно на территории центра могут разместиться 200 человек, каждый мастер-класс проводят для групп в 15-25 детей. Координатор проекта Татьяна Лупова рассказала, что организаторы предусмотрели активности для самых разных ребят: есть площадки для активных игр, для настольных, территория отдыха малышей от 1,5 лет и лаунж-зона в тени деревьев. Если ребенок проголодается - его ждут в кафе со специальным детским меню. Во время игр дети не только развлекаются, но и учатся: с ними работают профессиональные педагоги и логопеды.

На проекте "Лето в Семье" ждут всех желающих по средам с 15 до 18 часов и по субботам с 10 до 13 часов по адресу проезд Геологоразведчиков, 14а. Участие бесплатное. Подробности и расписание можно узнать в группе проекта.

Дарья Казакова