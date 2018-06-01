Тюменские школьники создают проект города будущего

фото Кванториума фото Кванториума

Проект "Инженерные каникулы" реализуется на базе детского технопарка "Кванториум" в Тюмени. Участники смены летнего лагеря получают полезные знания и участвуют в проектной деятельности, сообщает пресс-служба дворца "Пионер".

Так, в учебном классе по промышленному дизайну ребята проектируют город будущего. В "Аэроквантуме" и "Автоквантуме" - придумывают и создают собственные транспортные и аэросистемы для мегаполиса.

"Мы стараемся сделать так, чтобы дети сами захотели включиться в проектную деятельность, и в итоге смогли презентовать определенный проект города с его уникальными жителями, продуманной транспортной системой и другими аспектами", - рассказал руководитель лаборатории "Аэроквантум" Владимир Кипер.

Для ребят в лагере проводят образовательные и развлекательные мероприятия. Например, на прошлой неделе кванторианцы стали участниками военно-полевой игры "Зарница", посетили Музей истории науки и техники Зауралья Тюменского индустриального университета,

Ежедневно для ребят проводят Школу исследователей и изобретателей, организуют увлекательные мастер-классы и мастерские, вовлекают в командные игры и жизнь отряда.