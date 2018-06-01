Тюменцев научат снимать мультфильмы во дворце "Пионер"

фото ДИ "Пионер" фото ДИ "Пионер"

Самые длинные школьные каникулы - лучшее время не только для беззаботного отдыха, но и познания. Попробовать себя в прикладной науке, художественном творчестве, освоить азы программирования и робототехники предлагают юным жителям региона в летние месяцы университеты, школы и учреждения дополнительного образования Тюмени. Где провести лето интересно и с пользой, расскажем в проекте "Классные каникулы".

Что: лагерь дневного пребывания "Дисней" во "Дворце творчества и спорта "Пионер".

Где: г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 46.

Когда: вторая смена с 25 июня по 13 июля. Занятия для детей проходят в будние дни с 9 до 18 часов.

Для кого: для школьников 7-13 лет.

Сколько стоит: 15 тыс. рублей/смена. Скидка на посещение второго ребенка - 30%.

Под знаком творчества проходит лето во дворце "Пионер" для юных тюменцев. Главным событием очередной трехнедельной смены для ребят станет создание собственных мультфильмов. Источником вдохновения послужат фильмы знаменитой студии "Дисней".

"Они научатся созданию мультфильмов и освоят все его этапы, начиная от разработки сценария, заканчивая монтажом. Сами придумают персонажей - рисованных, кукольных или пластелиновых, сами будут снимать историю и монтировать ее. Их наставниками станут как преподаватели "Пионера", так и приглашенные специалисты", - рассказала начальник лагеря дневного пребывания "Дисней" Анастасия Дамирова.

День начинающих мультипликаторов будет насыщен креативными мероприятиями, обещают организаторы летней смены. В программе - конкурсы талантов, игровые программы, разнообразные мастер-классы. Например, детей научат мыловарению и росписи по ткани, проведут мастер-классы по фьюзингу.

Неизменным успехом пользуется "рисование" 3D ручками, которое дети смогут освоить на экскурсии в детском IT-парке "Кванториум".

Продемонстрировать таланты своим родителям ребята смогут на концерте-закрытии смены, где будет действовать выставка работ и наградят самых активных ребят.

В течение трех недель ребят увлекут не только творческими, но и спортивными мероприятиями. Они примут участие в соревнованиях по футболу между отрядами, поиграют в пионербол, а также смогут проверить свою физическую подготовку, приняв участие в спортивных зачетах.

"Думаю, ребятам будет действительно интересно. По статистике, дети, которые проводят с нами каникулы, часто возвращаются на будущий год. Этим летом у нас много воспитанников, которые посещали смены - 2017. Значит, им у нас понравилось", - говорит Анастасия Дамирова.

Для ребят предусмотрено трехразовое питание - завтрак, обед и полдник, с учетом врачебных противопоказаний. Его обеспечивает центр "Семья", сервировать столы будут в столовой "Пионера".

Планируется, что в летнем лагере смогут отдохнуть около сорока детей.

Набор на летнюю смену в "Пионере" продолжится до среды, 27 июня.

Претендентам необходимо предоставить справку о состоянии здоровья ребенка, а также об эпидокружении.

Подробности по телефону: 8-919-944-64-59 (Анастасия).

Татьяна Ковалева