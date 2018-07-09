В Тюменской области растут перевозки нефти и зерна железнодорожным транспортом

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Более чем в пять раз выросли перевозки зерна (18,3 тыс. тонн) в Тюменской области в июне 2018 года, сообщает СвЖД. На треть увеличилась погрузка химикатов (36,3 тыс. тонн).

В июне со станций Тюменского региона СвЖД отправлено более 989 тыс. тонн грузов, что выше показателей аналогичного месяца предыдущего года на 0,2%. Грузооборот вырос на 4% и составил 5,9 млрд тарифных тонно-км.

Основную долю в структуре грузов региона традиционно занимают нефть и нефтепродукты: в июне погружено 861 тыс. тонн, что на 0,3% выше показателей, достигнутых в аналогичном периоде 2017 года.

Погрузка за 6 месяцев 2018 года, по оперативным данным, составила более 6 млн тонн. Грузооборот равен 35,4 млрд тарифных тонно-км (+2,1%). С начала года тюменскими железнодорожниками погружено: нефти и нефтепродуктов – 5,2 млн тонн (-0,7% к январю-июню 2017 года); химикатов – 230 тыс. тонн (+8,1%); кокса – 31,9 тыс. тонн (+14,6%); строительных грузов – 95,4 тыс. тонн (-15,9%); черных металлов – 97,6 тыс. тонн (-4,4%); зерна – 88 тыс. тонн (+197%).

В целом погрузка на Свердловской железной дороге в июне 2018 года составила 11,7 млн тонн, что выше показателей аналогичного периода предыдущего года на 0,4%. Среднесуточная погрузка месяца равна 390 тыс. тонн. Грузооборот вырос на 0,5% (16,5 млрд тарифных тонно-км).