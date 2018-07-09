Больше тысячи предложений получили выпускники ссузов на ярмарке вакансий

Фото: Центр занятости населения Тюмени Фото: Центр занятости населения Тюмени

22 тюменские компании приняли участие в ярмарке вакансий для выпускников ссузов. Они искали себе поваров, менеджеров, бухгалтеров, продавцов, инженеров, каменщиков, кассиров и других работников. Всего молодым специалистам предложили более тысячи вакансий, сообщили в центре занятости населения Тюмени.

"Мы и ранее участвовали в подобных мероприятиях, так как давно сотрудничаем с центром занятости. Благодаря этому в организации "Сибирский капитал" работают несколько сотрудников, которые прошли собеседование на ярмарке вакансий. На данный момент нам требуются бухгалтеры, и мы надеемся, что специалисты центра занятости помогут нам в решении этого вопроса", - рассказала начальник отдела кадров Марина Дронова.

Ребята, посетившие ярмарку вакансий, ознакомились с актуальными предложениями на рынке труда, получили консультации по трудоустройству от специалистов службы занятости, смогли познакомиться и пообщаться с представителями компаний и менеджерами по персоналу.

В центре занятости уверены: ярмарка вакансий является одним из эффективных способов преодоления страха первого собеседования. Подобные мероприятия пользуются большим успехом, так как в максимально короткое время позволяют пообщаться с большим количеством организаций, нуждающихся в сотрудниках, и оперативно решить вопрос трудоустройства.

Дарья Казакова