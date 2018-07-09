Пять школ Ярковского района получили новые автобусы

Школьные автобусы. Фото admtyumen.ru Школьные автобусы. Фото admtyumen.ru

Пять школ Ярковского района получили новые автобусы для перевозки детей.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, это Староалександровская, Новоалександровская, Варваринская, Сорокинская, Плехановская школы. Комфортабельные автобусы пришли на смену тем, которые отработали 10 лет.

Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор вручил ключи от новых транспортных средств представителю Ярковского района — директору Аксаринской школы Светлане Ульяновой.

Александр Моор отметил, что за 2016 и 2017 годы за счет федерального и областного бюджетов регион получил 180 новых школьных автобусов. Те машины, которые заступят на службу, оснащены самым современным оборудованием и соответствуют строгим требованиям. "Благодаря этому для двух тысяч ребят дорога до школы станет комфортной и безопасной. Надеюсь, что совместная работа по подготовке к новому учебному году поможет нам стартовать вовремя. В добрый путь!", - обратился врио главы региона к присутствующим.

Ежедневно в Тюменской области на школьных автобусах из 885 населенных пунктов до 315 общеобразовательных учреждений добираются 19 тыс. 692 ребенка, из них 16 тыс. 487 детей - из сельских территорий.