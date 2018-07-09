Уватский эксперт-криминалист восстановил текст письма фронтовика

фото УМВД России по Тюменской области фото УМВД России по Тюменской области

Эксперт-криминалист Уватской полиции Александр Голубцов с помощью оптического оборудования полностью восстановил текст письма фронтовика Александра Захарова, сообщает УМВД по Тюменской области.

Сын ветерана Великой Отечественной войны Анатолий Захаров обратился к нему с просьбой: расшифровать, что написано на пожелтевшем клочке бумаги, который ему передала мать. Неразборчивый почерк и выцветшая от времени бумага не давали шанса узнать сыну, о чем писал отец, ушедший на фронт. Оказалось, что в письме фронтовик передает привет всем родным, с особой любовью упоминая жену и детей. Просит прислать теплые вещи и дает наставления супруге: "Корову разделайте на мясо, если будет нечем кормить. Сообщайте, какое положение в колхозе и как вы живете".

Установлено, что Александр Николаевич Захаров ушел на войну в 1941 году, оставив супругу и двоих сыновей. Всю свою жизнь он проработал в колхозе в Уватском районе. Вел размеренную семейную жизнь, как большинство жителей района. Война настигла его на сенокосе. "Помню только, что все плакали, когда мужчин увозили на катере",- вспоминает младший сын ветерана войны. В марте 1942 года связь с солдатом оборвалась. До сих пор Александр Захаров числится пропавшим без вести.