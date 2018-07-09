Тюменский депутат предлагает включить село Иевлево в "Императорский маршрут"

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Село Иевлево Ярковского района может стать частью туристического проекта "Императорский маршрут". С таким предложением к организаторам проекта обратился депутат Тюменской областной думы Юрий Конев, побывавший в селе, которому исполнилось уже 370 лет. Об этом сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

Предпосылок для этого, по мнению депутата, несколько. "Во-первых, Иевлево – одно из старинных и красивейших сел не только Ярковского района, но и всей Тюменской области. Во-вторых, здесь есть возможность угостить туристов настоящей славянской кухней, - пояснил Юрий Конев. - Один из местных фермеров – Олег Нестор, – открыл заведение, где все свое, натуральное, произведенное на местном подворье – сливки, творог, мясные деликатесы и многое другое. Гостям это обязательно понравится, а для села будет реальный толчок и стимул для развития".

Национальный туристический проект "Императорский маршрут" реализуется под эгидой Министерства культуры РФ совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" и объединяет несколько регионов: Санкт-Петербург, Москву, Московскую область, Пермский край, Свердловскую, Тюменскую, Омскую, Томскую, Псковскую и Кировскую области.

В 2018 году экскурсионная программа построена по маршруту "Тюмень – село Покровское – село Абалак – Тобольск" и посвящена 100-летию со дня трагических событий в истории государства Российского.

В этот путевой лист логично, по мнению Юрия Конева, вписывается и село Иевлево, в котором в 1918 году на ночлег останавливалась царская семья. Село упоминается в дневниках Николая II и императрицы: "Переехали Иртыш через довольно глубокую воду. Имели четыре перепряжки. На ночлег приехали в село Иевлево. Поместили в большом чистом доме; спали на своих кроватях крепко".

Еще подробность из дневниковых записей: "В 8.00 достигли Иевлево, где переночевали в доме купца Калашникова 1,5 суток, т.к. выехали только 14 апреля рано утром, а в Покровском простояли во время перепряжки всего два часа у дома Распутина".

Сейчас, как отмечает пресс-служба областной думы, над документами с предложением парламентария работают представители правительства Тюменской области.