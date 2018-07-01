Двадцать семь жителей Тюменской области заболели клещевым боррелиозом

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27 случаев заболевания клещевым боррелиозом, в том числе два - дети зарегистрировано в в медицинских организациях региона на 9 июля, сообщает управление Роспотребнадзора.

25 жителей Тюменской области заболели клещевым энцефалитом, в том числе трое детей. 12 тыс. 755 граждан пострадали от укуса клеща, из них 2 тыс. 545 - дети.

С начала сезона, с 26 марта случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области. Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в городах Тюмень, Ишим, Тобольск, Заводоуковском и Ялуторовском районах. Все пострадавшие (не привитые против КВЭ) получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей ниже на 3 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и не превышает среднемноголетних значений.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.

Продолжает работу горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций 8-9044-92-92-30.