Полуторамиллионный житель Тюменской области родился в 2018 году

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Полуторамиллионный житель Тюменской области родился в 2018 году. Если учесть, что с начала 2018 года только в Тюмени появились на свет 5 тыс. 353 ребенка, то это важное событие могло произойти примерно в марте-апреле.

А вот установить в каком роддоме полуторамиллионный гражданин появился на свет, мальчик он или девочка, и в каком ЗАГСе был зарегистрирован, корреспонденту "Тюменской линии" не удалось.

"Мы ведем статистику в целом по области, - пояснила руководитель отдела информационного обеспечения Управление ЗАГС Тюменской области Александра Верлан. - Мы знаем, сколько малышей родилось, допустим, в Сорокинском районе, или любом другом. Знаем сколько родилось всего в области. Но установить, где и когда родился именно полуторамиллионный житель нашей области сейчас вряд ли возможно".

В 2017 году в Тюменской области родилась 21 тыс. 508 детей — 10 тыс. 983 мальчика и 10 тыс. 519 девочек. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия", рассказала начальник областного управления ЗАГС Лилия Амбарцумова. Годом ранее число рожденных детей составляло 23 тыс. 902 ребенка.

"На протяжении десяти лет, начиная с 2008 года, в Тюменской области наблюдается естественный прирост населения. То есть, количество рожденных превышает количество умерших. В 2017 году разница составила 5 тыс.327 человек", – отметила Лилия Амбарцумова.

За прошедший год в регионе также родились 261 двойня и четыре тройни.

Почти 1 тыс. 500 детей появились на свет в Тюменской области у граждан из Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Армении, Украины и Узбекистана.

Борис Олейник