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Для болельщиков в Екатеринбурге разработали "Царский маршрут"

Общество, 16:54 10 июля 2018

Фото ekmap.ru

Болельщики со всего мира, посетившие Екатеринбург в дни матчей мундиаля, интересовались историей Урала. Специально для них был разработан "Царский маршрут", который включает в себя двенадцать религиозных и культурных объектов, сообщает правительство Свердловской области.

Как рассказал епископ нижнетагильский Евгений, особым интересом у иностранцев пользовался монастырь святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме, Ново-Тихвинский монастырь и храм на крови. Но были и желающие посетить алапаевские храмы, несмотря на их расположение в 150 кмот Екатеринбурга.

"Было отрадно видеть, как болельщики внимательно осматривали монастырь и святыни на Ганиной яме, с почтением расспрашивали об истории возникновения храма. Многие даже плакали, когда более подробно узнавали о том, почему члены царской семьи канонизированы", - рассказал епископ, добавив, что болельщики увезли с собой много православных сувениров и икон.

Всего, по его словам, за время проведения матчей чемпионата, в частности, монастырь на Ганиной яме ежедневно посещали около 2 тыс. иностранцев.

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# болельщики , Екатеринбург , туристы , царская семья , Чемпионат мира по футболу

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