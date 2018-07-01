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Ученые из Нижнего Новгорода работают над созданием нейромобиля

Общество, 15:00 11 июля 2018

фото Министерство просвещения РФ

Полноразмерный макет разработанного нейромобиля представили ученые из Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. По замыслу конструкторов, управлять такой машиной можно будет силой мысли, сообщает Министерство просвещения РФ.

"Сейчас создан ходовой макет нейромобиля размером 3,5 метра в длину и 1,8 метра в ширину, - рассказал руководитель лаборатории интеллектуальных биомехатронных технологий университета Василий Миронов. - Модель представляет собой гибридный сенсор, который регистрирует намерения пилота двигаться на машине вперед, назад, вправо, влево или затормозить. Первый этап работы над нейромобилем завершен. На его реализацию ушла пятая часть общего объема выделенных средств - 50 миллионов рублей".

Система управления нейромобиля станет иерархичной. Машина не только станет следовать по мысленным указаниям пилота, но и помогать принимать правильные решения в условиях динамичной среды при наличии других участников дорожного движения.

По словам разработчиков, стоимость нейромобиля для потребителей составит от 500 тыс. рублей. В первую очередь он предназначен для людей с ограниченными физическими возможностями и пожилых.

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# нейромобиль , Нижний Новгород , ученые

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