Тюменский исторический парк "Россия – моя история" посетили более ста тысяч человек

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменский исторический парк "Россия – моя история" в рейтинге популярности и посещаемости потеснил Москву, Екатеринбург и Казань.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил директор департамента культуры Тюменской области Виктор Новакаускас.

"Парк "Россия – моя история" был открыт в Тюмени в 2017 году, и долгое время мы были в тройке лучших, - пояснил он. - Сейчас я горд сообщить, что по посещаемости мы опередили Москву, Екатеринбург, Казань".

За 6 месяцев 2018 года Тюменский исторический парк "Россия – моя история" посетили более 125 тыс. человек. Из них 100 тыс. – это школьники, участники образовательных программ парка.

"Экскурсоводы вместе с учителями провели более четырех тысяч уроков по истории и обществознанию", - пояснил Виктор Новакаускас.

Мультимедийный исторический парк "Россия — моя история" - единственный в регионе. Создатели парка — ученые, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике - задействовали самые современные методы видеоинфографики, анимации, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций, чтобы история перешла из категории черно-белого учебника в яркое, увлекательное повествование.

История российского государства с древних времен до наших дней будет представлена с помощью сенсорных столов и экранов, лайтбоксов, интерактивных коллажей, проекторов, вместительных кинотеатров и планшетных компьютеров. Здесь можно узнать историю региона от палеолита до настоящего времени.

Проект "Россия — моя история" стартовал в 2013 году вместе с открытием первой выставки цикла мультимедийных экспозиций, посвященных истории Отечества. С 2013 года создано четыре экспозиции и проведено 10 временных выставок в городах России. Их успех стал отправной точкой для начала масштабного проекта исторических парков "Россия — моя история". Первый открылся в декабре 2015 года в Москве. Тюмень станет пятым по счету городом после Екатеринбурга, Уфы, Ставрополя и Волгограда, где реализован этот уникальный проект.

Борис Олейник