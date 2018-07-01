В Тюменской области зарегистрированы первые отравления грибами
Первые случаи отравления грибами отмечены в Тюменской области. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
Два отравления зарегистрированы на территории Тюменской области за июнь 2018 года. Как отметили в Роспотребнадзоре, в обоих случаях пострадавшие отравились в результате употребления грибов домашней заготовки.
В связи с началом грибного сезона ведомство обращает внимание тюменцев на профилактику отравлений грибами. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо соблюдать элементарные правила: собирать только известные грибы, не собирать и не покупать на рынке переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью грибы; не собирать грибы вдоль дорог.
При первых симптомах расстройства здоровья после употребления грибов нужно обязательно обратиться за медицинской помощью.