В Тюменской области зарегистрированы первые отравления грибами

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Первые случаи отравления грибами отмечены в Тюменской области. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Два отравления зарегистрированы на территории Тюменской области за июнь 2018 года. Как отметили в Роспотребнадзоре, в обоих случаях пострадавшие отравились в результате употребления грибов домашней заготовки.

В связи с началом грибного сезона ведомство обращает внимание тюменцев на профилактику отравлений грибами. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо соблюдать элементарные правила: собирать только известные грибы, не собирать и не покупать на рынке переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью грибы; не собирать грибы вдоль дорог.

При первых симптомах расстройства здоровья после употребления грибов нужно обязательно обратиться за медицинской помощью.