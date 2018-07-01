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В Тюменской области зарегистрированы первые отравления грибами

Общество, 16:16 11 июля 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Первые случаи отравления грибами отмечены в Тюменской области. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Два отравления зарегистрированы на территории Тюменской области за июнь 2018 года. Как отметили в Роспотребнадзоре, в обоих случаях пострадавшие отравились в результате употребления грибов домашней заготовки.

В связи с началом грибного сезона ведомство обращает внимание тюменцев на профилактику отравлений грибами. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо соблюдать элементарные правила: собирать только известные грибы, не собирать и не покупать на рынке переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью грибы; не собирать грибы вдоль дорог.

При первых симптомах расстройства здоровья после употребления грибов нужно обязательно обратиться за медицинской помощью.

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# грибы , Роспотребнадзор

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