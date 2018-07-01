Великая княгиня Мария Владимировна посетит фестиваль "Лето в Тобольском кремле"

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Глава Российского императорского дома Романовых Великая княгиня Мария Владимировна посетит X фестиваль "Лето в Тобольском кремле".

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил директор департамента культуры Тюменской области Виктор Новакаускас.

Великая княгиня Мария Романова в рамках рабочей поездки планирует посетить Тюмень с 12 по 15 июля. "Она прибывает вместе со своим кабинетом и 14 июля познакомится с Тобольском, с музеем семьи императора Николая Второго, - рассказал Виктор Новакаускас, - посетит фестиваль "Лето в Тобольском кремле".

Мария Владимировна Романова — единственный ребенок Владимира Кирилловича Романова, главы Российского императорского дома в изгнании, сына российского Великого князя Кирилла Владимировича. Родилась в Испании, где и проживает. Она является главой Российского императорского дома в изгнании. Создает для россиян благотворительные, культурные и научные мероприятия, покровительствует Российскому государственному торгово-экономическому университету и помогает сохранять историческое наследие нашей страны.

"Лето в Тобольском кремле" в этом году начнется с выступления в Тюмени. 13 июля в ДК "Нефтяник" артисты театра "Геликон-опера" и Тюменского филармонического оркестра представят слушателям постановку "Кальмания". В программу вошли хиты из оперетт Имре Кальмана "Сильва", "Баядера", "Марица", "Цыган-премьер", "Принцесса цирка".

В Тобольске артисты представят публике свою популярную программу "Калинка-опера", которая уверенно вошла в репертуар геликоновцев. Оперные солисты, тюменские хоровая капелла и филармонический оркестр исполнят любимые хиты "Вдоль по Питерской", "Степь да степь кругом", "Ах ты, душечка", "Веники", "Очи черные" и "Подмосковные вечера", а также знаменитую "Калинку".

Борис Олейник