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Город глазами художников увидят жители и гости Ишима

Общество, 17:43 12 июля 2018

фото музея им. Петра Ершова Ишим

Выставка живописи "Город глазами художников" откроется в музее "Городская управа" Ишима 13 июля. На ней представлено более 40 работ из фондов музейного комплекса им. П. П. Ершова.

Многие из них никогда прежде не экспонировались, и станут для зрителей настоящим открытием. По информации пресс-службы музея, работы десяти художников, вдохновлявшихся видами родного города, отбирались и приобретались для музейных фондов в течение многих лет, чтобы предстать в виде полноценного, законченного проекта.

"Александр Игнатченко, Валентин Манухин, Борис Смолин, Николай Шутов, Борис Коньшин – эти имена давно на слуху у всех интересующихся художественной жизнью Ишима, - рассказывает заведующая Арт-галереей Юлия Лузина. - Экспозиция, отражающая облик города на разных этапах его развития, даст возможность посетителям окинуть Ишим взглядом художника, не лишенным ностальгии и романтики, вспомнить его как город нашего детства и юности, и, быть может, с особым теплом, взглянуть на уютные улочки и уголки Ишима".

Выставка будет экспонироваться в корпусе "Городская управа" в течение трех месяцев.

Инна Кондрашкина

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# выставка , Ишим , картины

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