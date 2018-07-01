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Ямальца отправили в колонию за попытку зарезать двух женщин

Происшествия, 15:37 13 июля 2018

Фото media-pravo.info

К 14 годам колонии строго режима приговорен житель Салехарда. 30-летнего мужчину суд признал виновным в покушении на убийство двух женщин, сообщает СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Преступление произошло ночью 24 сентября 2017 года в Салехарде. Компания из хозяйки квартиры, ее подруги и двоих мужчин, распивала спиртное. В какой-то момент хозяйка попросила гостей уйти. Пока один из мужчин одевался в прихожей, осужденный три раза ударил подругу хозяйки кухонным ножом в шею. Вторая женщина, услышав шум, забежала на кухню и тоже была ранена.

Второй мужчина остановил приятеля. Потерпевшие в это время сумели убежать из квартиры, им в последствии была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Суд счел собранные следствием доказательства достаточными для вынесения приговора. Мужчина признан виновным по статье "Покушение на убийство двух лиц". Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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# покушение на убийство , Салехард , суд

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