Автоинспекторы в Тюмени напоминают детям о дорожной безопасности в летних лагерях

Фото ГИБДД Тюменской области Фото ГИБДД Тюменской области

Тюменские автоинспекторы учат детей дорожной безопасности в летних лагерях. Сотрудники ГИБДД рассказывают школьникам об особенностях езды на велосипедах по городским и загородным дорогам, напоминают о защитной экипировке и главном правиле велосипедиста "По переходу - пешком!", сообщает Тюменская Госавтоинспекция.

Тестирование на знание ПДД и практические занятия по вождению велосипеда помогают детям на летнем отдыхе не отвыкнуть от интенсивного городского движения.

Автоинспекторы на теоретических и практических занятиях моделируют ситуации, которые могут вызывать затруднения у школьников при проезде мест пересечения велосипедных, транспортных и пешеходных потоков, а также знакомят ребят с жестами регулировщика.

Особое внимание школьников вызывают правила движения по велодорожкам, общая протяженность которых в областной столице превысила 41 километр и в этом году увеличится еще на 12 тыс. метров.

Участники занятий получают подарки - световозвращатели с памятками по их эффективному использованию.