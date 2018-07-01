Новые велодорожки построят в Тюмени

Фото velo-tmn.ru Фото velo-tmn.ru

Протяженность велодорожек в Тюмени может увеличиться в десять раз к 2040 году. Такой показатель прогнозируется в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города.

По информации администрации Тюмени, в настоящий момент в городе построено более 40 км велодорожек. При этом уже к 2040 году их протяженность может достигнуть 450 км. Велосипедное движение в городе с каждым годом становится все популярнее, отмечают разработчики программы. Пока в областной столице не существует непрерывной сети оборудованных велодорожек.

Наиболее активными пользователями велосипедов являются работающие жители города Тюмени в возрасте 25−34 лет. Они садятся на "железных коней", в основном, чтобы прогуливаться по городу и активно отдыхать. Средняя частота поездок составляет 12 раз в неделю.

В 2018 году планируемые маршруты велодорожек составляют 56 км, проектируемые – 37 км. Рабочий вариант развития сети велосипедных дорожек в городе Тюмени был рассмотрен в 2015 году.

Как пишет "Вслух.ру", основными задачами программы являются популяризация использования велосипеда как средства передвижения, повышение безопасности передвижения на велосипеде по дорогам города, строительство велосипедных дорожек для массового катания и развитие инфраструктуры сервисных услуг по обслуживанию велосипедной техники.