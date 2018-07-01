Александр Моор вручил ключи от нового дома многодетной семье Никифоровых из Абатского района

Фото с сайта tumentoday.ru Фото с сайта tumentoday.ru

Ключи от нового дома и ценный подарок вручил врио губернатора Тюменской области Александр Моор многодетной семье Никифоровых из Абатского района.

Поздравляя новоселов, Александр Моор отметил, что о просторном доме мечтает каждая семья, а многодетная особенно. "Замечательно, что ваша мечта сбылась. Ваше жизнелюбие, порядочность, уважение друг к другу могут быть примером для многих. Потому не сомневаюсь, что в стенах этого дома всегда будет царить атмосфера гостеприимства и доброты, звучать радостный детский смех. С новосельем вы открываете новую страницу своей жизни. Пусть она будет светлой и наполненной яркими и позитивными событиями. Прекрасно, что с каждым годом в Тюменской области растет число многодетных семей. Как многодетный отец могу с уверенностью сказать, дети наполняют нашу жизнь смыслом и теплотой, дарят самые незабываемые воспоминания и яркие эмоции. Быть многодетными родителями большая ответственность. Много забот, как в любой семье, бывают и проблемы. Наш регион поддерживает многодетные семьи, в том числе и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Главная помощь - в решении жилищных вопросов", - подчеркнул Александр Моор.

Региональный проект "Дом для молодой многодетной сельской семьи" "Единой России" стартовал в июне 2015 года по инициативе экс-губернатора Владимира Якушева. Дома для семей с пятью и более детьми строятся без привлечения бюджетных средств, только на личные средства единороссов и всех, кто присоединился к проекту. За время его действия новоселье в разных районах отпраздновали уже девять семей. Семья Никифоровых стала десятой.

Дома построены в Бердюжском, Ишимском, Упоровском, Тюменском, Тобольском, Ярковском, Нижнетавдинском, Сорокинском, Голышмановском и Абатском районах. В этом году на разных стадиях строительства находятся дома в Ялуторовском, Сладковском, Юргинском, Аромашевском районах и в Заводоуковском городском округе. Завершить строительство этих домов планируется летом-осенью этого года. Ожидается, что за три года существования проекта будет в общей сложности построено 15 домов для молодых сельских семей с пятью и более детьми. Финансирование строительства дома в Абатском районе полностью взяло на себя ОАО "Запсибгазпром" и ее генеральный директор Юрий Водопьянов.

Руководитель межрайонного управления социальной защиты населения Инна Зыкова уверена, что семья Никифоровых – лучшие кандидаты для участия в проекте единороссов "Дом для молодой многодетной сельской семьи" в Абатском районе. Глава семьи Владимир Никифоров работает, а его жена Надежда все свое время посвящает семье и домашним делам. Их сыновья увлекаются спортом, особенно футболом, младший из братьев – Андрей – любит рисовать, посещает дополнительные занятия, дома хранится целая коллекция его рисунков. Дочерей уже решили отдать на танцы. Ребята растут дружными, трудолюбивыми и ответственными, старшие братья помогают родителям в воспитании младших детей: присматривают за ними, гуляют, отводят в детский сад. В поддержку Никифоровых выступила и директор Абатской средней школы № 2 Наталья Козлова: "Юра, Андрей и Никита успешно учатся, ответственно относятся к урокам, с готовностью участвуют в субботниках и других школьных мероприятиях. Родители не пропускают собраний, внимательно относятся к обучению и воспитанию детей. Это дружная, настоящая, хорошая семья, которой непременно нужно помочь". По мнению односельчан, семью отличает порядочность, жизнелюбие, интеллигентность.

Площадь дома составляет 163 квадратных метра, на первом этаже расположены просторная гостиная, кухня, спальня для родителей, санузел. Второй этаж целиком отдадут под детские. Строительство велось из экологически чистых материалов, использовались пиломатериалы местного производителя.

Владимир Никифоров признался, что на стройке он бывал практически каждый день. "Смотреть, как растут стены, одно удовольствие. С супругой Надеждой раздумываем над планом участка — нужно найти место под огород, гараж, хозпостройки. Собираемся куриц держать, а может, кого и покрупнее. Ребятишки ждут новоселья с нетерпением. Как только они узнали, что весь второй этаж будет их, сразу начали делить, кому какая комната достанется. Свое просторное жильё — это самый большой подарок, о котором мы могли только мечтать. И мы очень благодарны за помощь нашей большой семье",- поделился он.

После осмотра дома врио губернатора вместе с Владимиром Никифоровым и другими гостями высадили на прилегающем к дому земельном участке несколько саженцев яблони, вишни и сливы.

Напомним, в своем майском указе 2018 года президент России Владимир Путин поставил перед федеральным правительством и региональными органами власти целый комплекс задач по поддержке молодых и многодетных семей, стимулированию рождаемости, обеспечению устойчивого естественного роста населения страны.

Соб. инф.