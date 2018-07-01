Более двух тысяч любителей бега собрал первый тюменский полумарафон "Стальной характер"

Полумарафон "Стальной характер". Фото организаторов Полумарафон "Стальной характер". Фото организаторов

Абсолютными победителями первого тюменского полумарафона стали Михаил Максимов, прибежавший 21,1 км за 1 час 9 минут и 16 секунд, и Алина Прокопьева, преодолевшая эту дистанцию за 1 час 18 минут и 30 секунд.

Победителей полумарафона наградили именными медалями и сертификатами на сумму в 100 тыс. рублей. Лидер полумарафона Алина Прокопьева из Чебоксар рассказала, что в 2018 году это уже четвертый ее полумарафон. Она уже успела занять второе место на марафоне чемпионата России, поставить рекорд трассы на московском полумарафоне, занять третье место на забеге в Томске и первое – в Зеленодольске.

"1 час 18 минут для меня не такой высокий результат, обычно я за 1 час 15 минут пробегаю марафон. А в этом году у меня личный рекорд 1 час 13 минут. Конкурентов было немного – было легко бежать", – сказала победительница.

Среди мужчин конкуренции не нашлось ее земляку Михаилу Максимову, он также увезет призовые 100 тыс. рублей в Чебоксары. Вторые места получили по 50 тыс. рублей, третьи – по 25 тыс. рублей, четвертые – по 15 тыс. рублей, а пятые – по 10 тыс. рублей.

Самым быстрым среди мужчин на 10-километровке оказался Ринас Ахмадеев из Казани, преодолевший дистанцию за 33 минуты. Он получил сертификат на 50 тыс. рублей. Ринас признался, что приехал за призовыми. Спортсмен занимается легкой атлетикой более 10 лет, является четырехкратным чемпионом России, а в августе собирается поучаствовать в чемпионате Европы в Берлине. Заманчивая возможность озолотиться заставила атлета впервые пробежать полумарафон. "Почему не приехать, когда такие призовые? Всю дистанцию смотрел на соперников – минимум усилий и убежать на финише. Бегал и большие дистанции, но до этого в марафонах не участвовал", – рассказал победитель.

Эту дистанцию за 37 минут и 25 секунд пробежала его землячка Елена Наговицына за что также получила свои 50 тыс. рублей. Серебряным призерам вручили по 25 тыс. рублей, бронзовым – по 15 тыс. рублей. Четвертые места получили по 10 тыс. рублей, а пятые – по 5 тыс. рублей.

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Пятикилометровый забег первыми преодолели Михаил Зелепукин за 18 минут 1 секунду и Дания Апасова за 25 минут 53 секунды. Серебро взяли Михаил Шабарчин (21 минута 20секунд) и Анастасия Каврина (27 минут 15 секунд). Бронзовые медали выиграли Хамза Айтышов (22 минуты 21 секунда) и Аксиния Петрова (27 минут 25 секунд).

Помимо наград на финише всех участников ждали банан и бутылка воды. Когда температура воздуха поднялась до +28 градусов, приехала пожарная машина и окатила всех желающих из брандспойтов.

Куратор программы "Здравый смысл", депутат Тюменской гордумы Андрей Потапов рассказал, что до 14 июля 2018 года в Тюмени ни разу не проводили полумарафон.

"Аналогичных состязаний в Тюмени не было. Сегодня есть тренд на беговые события, мы решили, что в Тюмени должен быть свой полумарафон. Это привлекает большое количество людей. Наши тюменцы путешествуют по всей стране, участвуя в забегах. Мы ставим перед собой задачу сделать это мероприятие ежегодным. В нашем полумарафоне участвуют спортсмены со всей страны: приехали легкоатлеты из 33 регионов. Такого масштаба еще не было забегов – полумарафон стал самым крупным мероприятием Тюменской области", - заверил Андрей Потапов.

По его словам, сейчас организаторы проекта "Стальной характер" работают над новым форматом забега. В будущем тюменцы смогут испытать свой характер в суперспринте – забеге на короткую дистанцию. Он напомнил, что всего в забегах приняли участие более 25 тыс. человек. В 2018 году количество участников забега уже достигло 10 тыс. человек, при этом впереди еще шесть забегов.

Лина Орлова