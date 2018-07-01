Синоптики прогнозируют: финал Мундиаля будет жарким

Мундиаль. Фото с сайта jourdom.ru Мундиаль. Фото с сайта jourdom.ru

Финал Чемпионата мира по футболу пройдет при жаркой погоде: температура воздуха прогреется до 28 градусов.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России. "В 18 часов на стадионе Лужники стартует финальный матч между сборными Франции и Хорватии. К этому времени температура едва понизится до 28 градусов по Цельсию, завершится игра при 27 градусах. Относительная влажность во время игры составит 55-60%", - говорится в сообщении.

13 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что во время финала Чемпионата мира по футболу на московском стадионе "Лужники" будет жаркая погода, переменная облачность, существует небольшая вероятность короткого летнего дождя.

"В Москве будет по-настоящему летняя погода, плюс 26-29 градусов, температурный фон будет превышать норму на четыре градуса, - сказал он. - Но по-настоящему летняя погода не обходится без дождиков, так что в течение субботы и воскресенья возможны кратковременные, небольшие дожди. Но если они и прольются, то они не испортят впечатление".

13 июля президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что финал ЧМ во всем мире будут смотреть более миллиарда человек.