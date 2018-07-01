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На Ямале действует один лесной пожар

Происшествия, 12:16 16 июля 2018

фото rosleshoz.gov.ru

На Ямале действует один лесной пожар. Лес горит в Тазовском районе на площади 1,5 га, сообщает ИА "Север-пресс".

В тушении пожара участвуют восемь человек. Возгорание произошло по вине человека.

На территории Надымского района, по данным Ямальского гидрометцентра, с 16 по 18 июля прогнозируется высокий уровень пожарной опасности в лесах. В округе продолжает действовать особый противопожарный режим.

Напомним, в Приуральском районе пребывание людей в лесах ограничено с 13 июля. На данный момент установлены даты ограничения - с 13 июля по 2 августа. При изменении климатических условий, связанных с понижением класса пожарной опасности, введенный режим ограничения будет отменен досрочно.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщать в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по номеру 8 (34922) 5-28-27, а также по номеру прямой линии лесной охраны 8 800 100 94 00.

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# лесные пожары , особый противопожарный режим , Ямал

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