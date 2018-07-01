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Двухлетняя девочка утонула на реке Пяку-Пур

Происшествия, 13:00 16 июля 2018

фото www.o-prirode.com

Двухлетняя девочка утонула на реке Пяку-Пур в пос. Пуровск 15 июля, сообщает ИА "Север-пресс".

В службу спасения звонок поступил в 12 часов 28 минуты от матери погибшей. Она отметила, что шла по косе с ребенком на руках, ничего не предвещало беды, и вдруг они с дочерью провалились в яму и их закрутило.

"Мы до последнего боролись за ее жизнь, четверо взрослых пытались вытащить, она выскальзывала из рук, ее снова выхватывали, но она постоянно выпадала. Мы выбились из сил и потеряли ее", - сообщила мама девочки.

Спасатели-водолазы нашли девочку в 16 часов. Родные и знакомые семьи собирают деньги в помощь пострадавшей семье.

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# Пяку-Пур , ребенок , река , Ямал

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