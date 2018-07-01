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Фонд НКО проведет семинары в Тюмени

Общество, 17:10 16 июля 2018

Фото dobrayavolya.ru

Cерию мероприятий для НКО Тюменской области проведет в Тюмени в рамках форума "Мы вместе" Фонд президентских грантов 16 и 17 августа.

Как сообщает областной департамент социального развития, 16 августа пройдет практический семинар для соискателей грантовой поддержки "Социальный проект: от идеи до президентского гранта" (проведет исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов) и семинар для победителей конкурсов фонда, посвящённый вопросам грантовой отчётности.

17 августа пройдет тренинг для участников конкурсов, подававших заявки в 2017-2018 гг., но ни разу не получавших поддержку фонда.

У представителей некоммерческих организаций, которые примут участие в мероприятии, будет возможность разобрать основные этапы социального проектирования и детально проработать вопросы, которые вызывают больше всего нареканий у экспертов конкурса:

– как нужно формулировать и описывать проблему, которую решает их инициатива;

– как правильно отразить цели и задачи проекта и не перепутать первое со вторым;

– как составить грамотный календарный план, какие мероприятия он должен включать и зачем нужны ключевые контрольные точки;

– как составить убедительный бюджет и почему важно, чтобы все статьи бюджета были связаны с мероприятиями;

– на что обращать внимание при описании команды проекта.

Обращаем ваше внимание: мероприятие 17 августа рассчитано на представителей организаций, участвовавших в 2017-2018 гг. в конкурсе президентских грантов, но не получавших поддержку. Количество мест ограничено.

Для участия в мероприятиях необходимо пройти регистрацию: форум "Мы вместе" и семинары Фонда президентских грантов. Участие в семинарах фонда бесплатное.

Контактную информацию можно получить по телефонам: (3452) 50-26-56, 50-21-70.

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# гранты , НКО

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