Карманный помощник проверит подлинность банкнот

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Номинал и год образца имеющихся у него банкнот, изучить их дизайн и получить информацию для проверки подлинности теперь сможет каждый желающий с помощью камеры смартфона.

Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, все это стало возможно благодаря бесплатному мобильному приложению "Банкноты Банка России", которое можно скачать на смартфон в магазинах приложений Google Play Market и App Store, введя название приложения в поисковую строку или перейдя по ссылке с сайта Банка России по финансовому просвещению населения www.fincult.info.

Новый сервис может рассказать в интерактивной форме о четырех типах защитных признаков банкнот – проверяемых на просвет, при увеличении, на ощупь или при изменении угла наблюдения. Для этого достаточно навести камеру мобильного устройства на купюру и выбрать необходимую функцию, которую предложит меню приложения. Пользователь может посмотреть, как проявляется тот или иной признак, поворачивая экран своего устройства так, будто у него в руках подлинная банкнота. При этом информацию можно не только увидеть, но и услышать с помощью встроенного голосового сопровождения на русском и английском языках.

"Выпуск мобильного приложения был приурочен к чемпионату мира по футболу FIFA 2018, чтобы гости смогли больше узнать о российских банкнотах. Сейчас же оно особенно актуально для россиян, и не только для рядового потребителя, но и для работников небольших торговых центров, где зачастую нет специального оборудования для проверки подлинности банкнот", - отметил заместитель управляющего отделением Тюмень Уральского ГУ Банка России Владимир Кожевников.