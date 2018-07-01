Клещевым энцефалитом в регионе заболели тридцать четыре человека

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13 тыс. 377 человек обратились по поводу присасывания клещей в больницы региона на 16 июля. Из них 2 тыс. 596 - дети.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области, с начала сезона, с 26 марта, случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области. Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Заводоуковском, Ялуторовском, Абатском, Вагайском районах. Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

Зарегистрировано 34 случая заболевания клещевым энцефалитом, в том числе пять у детей, 35 случаев заболевания клещевым боррелиозом, в том числе у двух детей.