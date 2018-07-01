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Музей космонавтики возглавил Топ-5 мест, которые посетили футбольные фанаты

Общество, 18:40 17 июля 2018

фото сайта мэра Москвы

Самым востребованным среди туристов - футбольных фанатов стал Музей космонавтики — изучить историю освоения космоса и познакомиться с российскими достижениями в этой области решили более 16 тыс. человек во время ЧМ-2018, сообщается на сайте мэра Москвы.

В Москве составили рейтинг городских музеев, которые чаще всего посещали российские и иностранные туристы во время чемпионата мира по футболу. Всего с 14 июня по 15 июля 45 столичных музеев приняли более 23 тыс. человек по паспорту болельщика.

"Туристы интересовались как естественно-научными, так и художественными и историческими музеями Москвы. В топ-5 городских музеев вошли Музей космонавтики, более 16 тысяч посещений, Музей современного искусства, более 1,6 тысячи посещений, музей-заповедник “Царицыно” и Музей Москвы, более тысячи посещений в каждом, Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник “Коломенское”, почти 700 посещений", — рассказал генеральный директор агентства "Мосгортур" Василий Овчинников.

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# Москва , музеи , туристы , футбол

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