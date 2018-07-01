Тюменская область развивает сотрудничество с ЛУКОЙЛом

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и врио губернатора Тюменской области Александр Моор. Фото admtyumen.ru Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и врио губернатора Тюменской области Александр Моор. Фото admtyumen.ru

Новое соглашение о сотрудничестве между компанией и регионом подписали президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов и врио губернатора Тюменской области Александр Моор в Москве.

Документ предполагает взаимодействие в вопросах геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, развития сети АЗС региона, подготовки специалистов нефтегазовых специальностей, охраны окружающей среды.

В рамках подписанного сторонами дополнительного соглашения предусмотрена реализация дорожной карты по расширению использования организациями Группы "ЛУКОЙЛ" продукции и технологий предприятий Тюменской области, в том числе импортозамещающих.

"В сегодняшнем соглашении заложены принципы участия компании и в образовательных программах Тюменского индустриального университета, и в приобретении машиностроительной продукции. Компания "ЛУКОЙЛ" является крупнейшим заказчиком оборудования и материалов на территории Тюменской области. Активно сотрудничает с научными центрами. Созданный компаний крупный научный центр в Тюмени успешно выполняет уникальные работы по освоению месторождений Западной Сибири. Нас радует, что в Тюменской области существует преемственность власти. Это вселяет уверенность, что все намеченные программы и планы будут реализовываться в дальнейшем и будут направлены на создание как промышленного потенциала, так и социальной инфраструктуры, в том числе и для северян, на территории Тюменской области", - отметил Вагит Алекперов.

Врио губернатора Александр Моор подчеркнул, что сотрудничество Тюменской области с компанией имеет многолетнюю и позитивную историю. "ЛУКОЙЛ" принимает активное участие в социально-экономическом развитии нашего региона, взаимодействует с тюменскими промышленными предприятиями, инновационными, научными организациями, IТ-компаниями, вузами области. Это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. Причем с каждым годом объемы этого сотрудничества увеличиваются, и мы со своей стороны готовы приложить все усилия, чтобы оно продолжалось многие годы. Сегодняшнее соглашение определяет наше взаимодействие на несколько лет. Одно из очень важных направлений касается увеличения закупок промышленной продукции на территории Тюменской области, в том числе импортозамещающей. Сейчас мы работаем в формате: скажите, какие технологические проблемы перед вами стоят, и мы поможем вам их решить. Надеюсь, что все стоящие перед нами задачи мы и в дальнейшем будем выполнять совместно, принимать решения, полезные и эффективные для обеих сторон", - подчеркнул Александр Моор.