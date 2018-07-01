Тюменский кабинет диагностики эпилепсии высоко оценили зарубежные специалисты

Кабинет функциональной диагностики эпилепсии. Фото ИА "Тюменская линия" Кабинет функциональной диагностики эпилепсии. Фото ИА "Тюменская линия"

Кабинет функциональной диагностики эпилепсии презентовали в детском психоневрологическом доме-интернате в Тюменском районе 17 июля.

Диагностический центр открыли благодаря реализации регионального проекта "Жизнь в ясном сознании" партии "Единая Россия", для этого потребовалось два года. Его инициатором и куратором стал главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, врач-нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор Альберт Суфианов.

Как отметила заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента социального развития Ольга Кузнечевских Тюменская область богата на людей, работающих на совесть. "Сколько лет работаю в социальной сфере и всегда убеждаюсь в том, что как только появляется идея, так сразу появляются люди, готовые помочь. Один из таких людей – Альберт Суфианов. Благодаря его энергии проект реализовали. Мы всегда готовы слышать и поддержать такие инициативы", - заявила Кузнечевских.

Она обратила внимание, что новый реабилитационный центр создали на базе социального учреждения. По ее мнению, реабилитация не может быть только медицинской: она обязательно сопровождается социальными технологиями, которые помогают людям понять необходимость, важность и возможность восстанавливать здоровье своих близких. Ольга Кузнечевских напомнила: в регионе более полутора тысяч детей, страдающих эпилепсией, только в областной столице живет почти 700 ребят с этим недугом.

"Как показал нам Альберт Акрамович, с помощью нашего нейроцентра им можно помочь. Я сама была в нем, видела глаза мам и этих ребятишек. Все, что касается детей, в нашем регионе даже не обсуждается, а делается", - сказала Кузнечевских.

Эту особенность региональных властей Альберт Суфианов подчеркнул в своей презентации. Его поразила готовность к казалось бы несбыточным мечтам. Красивая идея казалась неосуществимой, но сомнения развеялись на первом совещании, вспоминает Суфианов.

"Хочется сказать: можно искать причины, по которым нельзя сделать задуманное, а можно расставить четкие задачи для того, чтобы сделать. Сегодня очень громко и часто звучала моя фамилия, а на самом деле это работа большой команды. Больные эпилепсией оказываются за бортом, их очень сложно лечить. И в этой ситуации очень хочется поддержать родителей. Когда я приступил к работе к Тюменской области, я понял, что нужна будет поддержка не только в хирургии, но и послеоперационная", - сказал нейрохирург.

Эксперт вспоминает, что идея зародилась после двух первых операций, благодаря которым ребятам с недугом повысили качество жизни. Он видит высокую потребность пациентов взрослого и детского возрастов в качественной и доступной медицинской помощи при эпилепсии, а также реабилитации вследствие перенесенных заболеваний нервной системы. Из 360 воспитанников дома-интерната 112 страдают эпилепсией и регулярно наблюдаются у врачей, из них 94 несовершеннолетних. К самостоятельному перемещению способны только 33 ребенка, ползающих - 10 детей, лежачих – 69 детей. Альберт Суфианов привел статистику: потребность в электроэнцефалографии (ЭЭГ) составляет 450 исследований в год, тогда как до открытия центра это значение не превышает 30 процедур в год.

На выездном совещании в мае 2018 года участники проекта определились с его алгоритмом дальнейшего развития. В детский психоневрологический дом-интернат привезли оборудование для кабинета ЭЭГ, кабинета ЭЭГ длительного мониторинга, а также кабинета эпилептолога, клинического фармаколога. Проект включил в себя подготовку высококвалифицированных кадров для ведения пациентов с эпилепсией и включение эпилептологической службы интерната в полноценную маршрутизацию системы здравоохранения Тюменской области и ее развитие.

В рамках регионального проекта зарубежные нейрохирурги посетили детский психоневрологический дом-интернат, где подробно узнали о реализации проекта, познакомились с руководством дома-интерната и оценили условия пребывания детей. Руководитель службы цереброваскулярной хирургии и детской нейрохирургии отделения нейронаук Центральной университетской клиники "Кантона Во" (Лозанна, Швейцария) профессор Рой Дэниел, познакомившись с проектом, был впечатлен тем, что дети поступают в центр в маленьком возрасте и пребывают до взросления.

"Я рад, что профессор Суфианов решил реализовать проект, направленный именно на помощь детям. Центр получил замечательное оборудование, а сотни детей получат возможность развиваться. Подобный проект я веду в Индии, думаю, что у нас появятся совместные идеи и мы сможем их реализовывать", — сказал профессор Рой Дэниел.

Директор нейрохирургической клиники "Медицинская школа Nippon" (Япония), профессор Фумио Ямагучи отметил, что хорошие условия, в которых живут дети в интернате, стоят неимоверных усилий персонала. "Учреждение прекрасно оборудовано и здесь занимаются с детьми от рождения до взрослого возраста, обучение построено от базовых навыков до высокого уровня, - это очень важно. В Японии есть подобные учреждения, но их очень мало, а такому масштабному проекту, который ведете вы, необходима поддержка властей", — считает Фумио Ямагучи.

Кабинет функциональной диагностики эпилепсии с использованием нейрофизиологических систем диагностики головного мозга оснащен уникальным для России комплектом оборудования. Одним из достоинств установленной ЭЭГ-системы является возможность продолжать обследование пациента в онлайн-режиме даже вне палаты мониторинга. Запись ЭЭГ автоматически передается по wi-fi. На энцефалографе внедрили программное обеспечение, позволяющее реализовывать удаленный доступ к ЭЭГ-аппарату. Это дает возможность контролировать обследование, а также проводить заочные консультации из любой удаленной точки, где есть Интернет. Функция позволяет обсуждать результаты как специалистам Центра нейрохирургии, так и собирать консилиум ведущих зарубежных специалистов-эпилептологов.

ЭЭГ оснащена новейшей системой видеонаблюдения за пациентом, включающей две цифровые видеокамеры высокой четкости, позволяющие проводить обследование в ночное время. Эта конфигурация видеосистемы реализована в России впервые. Высочайшее качество видеоданных позволяет получать максимально полную и достоверную информацию о частоте приступов, что обеспечивает возможность детально изучать структуру приступа, оценивать мельчайшие судорожные проявления, максимально точно выявлять локализацию эпилептогенных зон в структурах головного мозга.

Установка и поставка оборудования для нейрофизиологического исследования проведена в России впервые. В ближайшие месяцы будет докомплектация диагностического кабинета новым оборудованием. По словам Альберта Суфианова, уникальная исследовательская база также также может стать основой исследовательских научных изысканий.

Кабинет функциональной диагностики эпилепсии. Фото ИА "Тюменская линия" Кабинет функциональной диагностики эпилепсии. Фото ИА "Тюменская линия"

На официальное открытие Центра реабилитации приехали гости из Санкт-Петербурга. Директор института физиологии им. И.П. Павлова Людмила Филаретова поразилась докладу профессора Суфианова на питерском форуме, где он показал и рассказал о тюменском центре нейрохирургии.

"Я была потрясена. В апреле он повторил визит в наш институт уже с подробным докладом. И сегодня мы здесь, чтобы убедиться – сказка является явью, - сказала доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Людмила Филаретова. - Самое главное в центре нейрохирургии – личности и люди, и никакие большие деньги не могут быть реализованы без личности – серьезного ученого и практика. То, что сегодня кажется нам неизлечимым, завтра изменится, если мы будем все вместе работать над этой проблемой".

Лина Орлова