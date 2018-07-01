С уверенностью в будущее: тюменских пенсионеров обучают новым профессиям

фото фонда "Старшее поколение" фото фонда "Старшее поколение"

120 человек пенсионного и предпенсионного возраста прошли обучение и получили новую профессию в 2017 году. Об этом корреспонденту. "Тюменской линии" сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

"Переобучение или повышение квалификации - одна из востребованных услуг среди граждан старшего поколения, - отметила директор департамента Надежда Мазуркевич. - Уже с начала 2018 года ею воспользовались 74 гражданина пенсионного и предпенсионного возраста. По итогам обучения уровень трудоустройства составляет более 70 %".

В случаях, когда люди старшего поколения испытывают сложности при выборе новой сферы деятельности или определения профессии, им была предоставлена услуга по профессиональной ориентации, которой воспользовались в 2017 году около тысячи человек, в первом полугодии 2018 - 600 граждан предпенсионного возраста и пенсионеров.

В практике работы органов службы занятости населения с гражданами предпенсионного и пенсионного возраста используется формат ярмарок рабочих мест.

В 2017 году на территории юга Тюменской области центрами занятости организовано и проведено 18 ярмарок рабочих мест для трудоустройства граждан пенсионного и предпенсионного возраста. В работе ярмарок рабочих мест приняло участие 65 работодателей, которыми было заявлено 310 вакансий для трудоустройства 252 граждан старшего поколения, посетивших ярмарки. По результатам собеседований работодателей и потенциальных работников, предварительной договоренности о приеме на работу достигли 100 граждан, что составляет 39,7% от числа граждан, посетивших ярмарки.

В 2018 году в рамках ежегодной областной акции "Пусть осень жизни будет золотой...", которая пройдет с 15 сентября по 15 октября 2018 года, и приурочена ко Дню пожилых людей, запланировано проведение 18 ярмарок рабочих мест для граждан пенсионного и предпенсионного возраста в 17 центрах занятости населения на территории Тюменской области.