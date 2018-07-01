Уникальное искусство тюменских дымников передается из поколение в поколение

фото музея «Торговые ряды» фото музея «Торговые ряды»

Два уникальных дымника, выполненных тюменским мастером Виктором Долгополовым по мотивам сказок Петра Ершова, представлены на выставке "Дымники Тюмени" в Ялуторовске в музее "Торговые ряды".

Они отличаются неповторимым своеобразием рисунка и замысла. Искусный мастер вводит в декор дымников фигурки любимых героев ершовской сказки. Металлический узорный теремок-беседка словно перенесен из волшебной сказки, а над ним на гребне парят Жар-птицы и мчится Конек-Горбунок.

Дымники, как часть архитектурного убранства дома, рассказали сотрудники музея, получили развитие в Тюмени во второй половине ХIХ века. По практическому назначению он является защитой печной трубы от попадания в нее дождя и снега, препятствует распылению искр. Тюменские дымники, разнообразные по узорному декору, пользовались особой славой в ХIХ–ХХ столетиях.

Виктор Долгополов, один из немногих продолжателей искусства изготовления тюменских дымников. Народный мастер РСФСР с 1997 года. Потомственный мастер-жестянщик, реставратор, автор нескольких десятков различных по рисунку изделий из просечного железа (дымники, водосточные трубы) в Тюмени и ее окрестностях.

Свое уникальное мастерство он унаследовал от отца Николая Долгополова, благодаря которому, как писал в 1976 году журнал "Вокруг света", все дома на улице Зеленой, были украшены художественными венцами труб, овеяны уютом. А тот, в свою очередь, - от своего отца Григория.

"Я в первые годы самостоятельной работы мастерил по рисункам, еще от отца перешедшим, — тут и всадники были, и птицы, и узоры разные, - рассказывал Николай Долгополов журналистам. - А когда умер отец, захотелось в память о нем сделать свой, непохожий на другие дымник. Вот и придумал. А те, что на нашей улице видите, от него идут...".

Коллекцию дымников в областной картинной галерее еще в 1970 годы начала собирать научный сотрудник Нелли Шайхтдинова. В 1976 году в запасниках галереи хранились первые четыре старинных дымника со снесенных домов. Они и положили начало коллекции музея имени Ивана Словцова, которая сегодня насчитывает более 30 экземпляров.

Борис Олейник