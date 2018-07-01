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Фестиваль юмора среди молодежи пройдет в Успенке

Общество, 09:43 19 июля 2018

фото ДТиС "Пионер"

Фестиваль юмора среди студенческой молодежи начнется в с. Успенка 27 июля в 17 часов, сообщает администрация Тюменского района.

Игра будет посвящена 95-летию Тюменского района и Году добровольца. В рамках фестиваля пройдет отборочный этап игр КВН среди команд студенческой молодежи. За звание самых веселых и находчивых сразятся команды муниципальных образований района: "Почти женская сборная" из пос. Боровский, "Дети Ети" из пос. Богандинский, "Созвездие" с. Ембаево, "Откройте дверь" из Каскаринского МО, "Ой, все" из с. Онохино, успенские "Горячие сердца" и "Ребята с нашего двора" Червишевского МО.

Участники будут состязаться в конкурсе "Визитка", тема которого "Я – волонтер Тюменского района", а также в конкурсе "Разминка" на тему "Добровольчество у нас на районе".

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# КВН , Тюменский район , фестиваль

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