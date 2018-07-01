Проект тюменского медика научит оказывать первую помощь детям

Фото Тюменского государственного медицинского университета Фото Тюменского государственного медицинского университета

Грантом Всероссийского конкурса "УТРО-2018" отмечен социальный проект ординатора Тюменского медицинского университета Шекер Беликовой "Дети в доме", посвященный детской безопасности, сообщает вуз.

Проект направлен на обучение родителей навыкам оказания первой помощи детям, пострадавшим в бытовых условиях. В рамках проекта предполагается чтение лекций об организации безопасных условий для проживания ребенка в квартире и загородном доме. По словам автора проекта, чтение лекций и проведение мастер-классов будет проводиться на базе детских садов города.

"Ежегодно большое количество детей получают бытовые травмы, ожоги и выпадают из окон. Наша задача рассказать родителям о всевозможных методах организации безопасных условий в доме, а также привлечь внимание к проблеме в обществе", - рассказала Шекер Беликова.

Разработкой темы автор проекта - мама двоих детей - занялась после случая, который навсегда изменил ее жизнь.

"Мой ребенок в 11 месяцев быстро залез на высокий подоконник при помощи стула. Тогда у меня сердце в пятки ушло. На мгновение я испытала, как это - потерять ребенка. Однажды я столкнулась с этим и впредь хочу рассказывать другим, кого-то предостеречь. Этот проект я пропустила через себя. Хочу вовлечь молодежь и не просто каждый год говорить людям об этом, а постараться, чтобы они прочувствовали важность темы", - сказала она.

Шекер Беликова окончила педиатрический факультет Тюменского ГМУ, проходит обучение в ординатуре. В планах - развитие проекта, запуск социального ролика, а также публикации в средствах массовой информации на тему безопасности в формате видео и иллюстраций. Проект начнет работать в сентябре.

Вместе с волонтерами Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" в Тюменской области руководитель проекта "Дети в доме" готовит к реализации масштабную профилактическую акцию. Для победителей будут приготовлены подарки - комплекты блокираторов на окна. Девушка планирует собрать неравнодушную команду, которая поможет ей продолжить работу.