Японский сад открылся в Ива-парке

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Японский сад открылся в Ива-парке в рамках фестиваля садов AstraGarden. В композиции представлены искусственные горки и холмы, острова, ручьи и водопады, дорожки и участки гравия, украшенные камнями необычных форм, сообщает администрация Тюмени.

Как рассказал создатель японского сада Александр Толоконников, 80 % древесных посадок верхнего яруса не развились еще в полный рост. Камни привозили с Уральских и Кавказских гор. По его словам, извилистая каменная дорожка в саду символизирует дракона, а большие камни в разных частях сада – его голова и крылья.

"В целом, когда задумывался Ива-парк, то за основу его концепта были взяты несколько векторов. Один из них – демонстрация возможностей ландшафтного дизайна в трансформации пространства. Когда создается пространство, побуждающее исследовать его, в котором можно увидеть образовательный и культурный слои. "Считывая" их, люди начинают по-иному выстраивать окружающую среду и соответственно этому взаимодействовать с ней. То есть ландшафтное проектирование – это не только правила и законы, это, прежде всего культура движения мысли. И японский сад для меня – культура движения мысли с какими-то максимально высокими требованиями. Это такое счастье – иметь к этому хоть какое-то отношение!" – поделился автор сада.