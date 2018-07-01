Уральцы с ОВЗ завершили международную экспедицию на катамаранах

фото extrability.org фото extrability.org

Команда свердловчан, в состав которой входят и люди с ограниченными возможностями здоровья, завершила экспедицию на катамаранах - Международную гуманитарную миссию "Паруса духа". Общая протяженность маршрута инклюзивной группы составила 2 тыс. морских миль, сообщает правительство Свердловской области.

"В этом году экспедиция прошла под лозунгом "Преобразуя мир через социальные инновации". Она, как и многие другие наши проекты, была посвящена сразу нескольким предстоящим крупным мероприятиям: первому международному конгрессу людей, преодолевающих зависимость, III Российскому конгрессу людей с ограниченными возможностями здоровья, а также заявке Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025. Это уже пятнадцатый этап гуманитарной миссии "Паруса духа", - рассказал руководитель организации "Белая трость" Олег Колпащиков.

За штурвал в разное время становились даже люди с ОВЗ - незрячие и колясочники. Вместе с другими участниками экспедиции они учились дайвингу и общались с инвалидами из других стран.

Команда стартовала из Риги. Там к свердловчанам присоединились представители иностранных государств. В рамках экспедиции команда посетила Швецию, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и завершила этап в России, в Калининграде.