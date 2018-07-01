Ишимцев и туристов провезут по заповедным местам

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Маршрут автоэкскурсий по археологическим памятникам Ишимского района разработали в Ишиме. Поездка способна удивить даже коренных жителей, а уж приезжих и подавно. Ишимский район – это место дислокации двух древнейших курганных комплексов возрастом от 4 тысяч лет до 800 лет, останков пяти древних славянских замков, поселений с деревянными укреплениями и действующего мусульманского кладбища возрастом более 500 лет. Все памятники рельефные, видны границы, рвы, валы и западины от землянок.

Организатор экскурсий ишимец Андрей Лысенков уже много лет увлекается изучением истории родного края, сам составил маршрут и готов рассказать участникам автоэкскурсий множество историй и легенд Приишимья.

27 июля в окрестности Ишима приезжает группа исследователей – археологов тюменского Института освоения Севера вместе со своими немецкими коллегами. Археологические изыскания будут идти на месте древнего поселения "Мергень-6". В рамках автоэкскурсий можно будет познакомиться с новыми находками сибирской земли.

"Находки археологов в Приишимье уникальны, а самое главное – они хорошо сохранились. Так, изделия из кости имеют достаточную крепость: костяной иглой можно проткнуть ткань, а костяным долотом долбить дерево. Специалисты находят даже уцелевшую чешую ишимских карасей возрастом 3500-4000 лет", - рассказывает Андрей Лысенков.

Экскурсии проводятся по заявкам, а перед путешествием с любознательными туристами проводят инструктаж. Исторические памятники находятся в труднодоступных местах, куда добираются на машинах высокой проходимости.

Организаторы автоэкскурсий готовы расширять горизонты путешествий и приглашают проехать по заповедным местам юга Тюменской области и показать туристам лечебные и соленые озера, памятники природы и древние поселения.

Инна Кондрашкина