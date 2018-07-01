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Тюменские дзюдоисты стали бронзовыми призерами чемпионата Европы

Спорт, 17:32 19 июля 2018

фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Тюменские дзюдоисты Муса Могушков и Иван Воробьев стали бронзовыми призерами командного чемпионата Европы в Екатеринбурге 18 июля, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Участниками чемпионата стали 155 спортсменов из 21 страны Европы, представившие смешанные команды в шести весовых категориях: до 57, 70, свыше 70, до 73, 90, свыше 90 кг, где борьба состоялась в формате "стенка на стенку".

По итогам выступления сборная России завоевала третье общекомандное место, одержав верх над спортсменами Украины со счетом 4:2, далее над представителями Чехии (4:1), затем уступили команде Германии (1:4) и в поединке за бронзу выиграли у дзюдоистов Азербайджана (4:1).

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# дзюдо , первенство Европы , ЦОП Тюмень-дзюдо

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