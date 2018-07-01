Тюменцы увидят литеру "А" на аналоговых каналах

Фото tyumen.rtrs.ru Фото tyumen.rtrs.ru

Аналоговые телеканалы в Тюменской области получат маркировки. Как сообщает "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", аналоговый телесигнал будет помечен специальной буквой "А".

В Тюмени литера добавлена к логотипам аналоговых версий телеканалов "Первый канал", "5 канал", "Рен-ТВ" и "Россия 1". ВГТРК также решает вопрос о маркировке аналогового канала "Россия-1" на юге Тюменской области.

В цифровой версии указанных каналов литера "А" отсутствует. Ее наличие на экране означает, что зритель смотрит старый аналоговый телевизор, либо пользуется новым, не переключенным в режим приема цифрового сигнала.

Маркировка внедряется с июня 2018 года вплоть до завершения поэтапного сокращения аналогового вещания. С января 2019 года Россия полностью перейдет на цифровое эфирное телевещание.

С запуском сети цифрового вещания тюменцы абсолютно бесплатно получают набор телеканалов высокого качества (два мультиплекса по 10 каналов каждый), сопоставимый с тем, который ранее предлагался только в платных пакетах, а также три радиоканала с охватом более 96% населения Тюменской области.

Для 1,6% населения, проживающих вне зоны эфирного наземного вещания, будет обеспечена возможность приема программ с использованием системы непосредственного спутникового вещания.

Для просмотра цифровых программ телезрителям потребуется телевизор формата DVB-T2 или адаптация старого телевизора посредством цифровой приставки. Владельцы старых аналоговых телевизоров, которые не приобретут новое оборудование до января 2019 года, не смогут смотреть большинство федеральных телепрограмм.