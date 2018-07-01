Александр Моор: строительство сквера Льва Ровнина идет четко по плану

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Проектов на 2018 год по созданию комфортной городской среды в Тюмени много. Все подрядчики ведут работы по плану, что говорит о грамотной и четкой организации мероприятий.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор во время осмотра стройплощадки, где в скором будущем появится новый сквер. Он расположен в створе ул. Н. Федорова между ул. Менделеева и Семенова.

Скверу уже присвоено имя геолога Льва Ровнина в честь 70-летия тюменской геологии и 90-летия со дня рождения ученого, который 14 лет профессиональной деятельности посвятил Тюмени, после чего занял пост министра геологии РСФСР.

Отметим, что, приступая к разработке концепции благоустройства территории, проектировщики несколько раз встречались с местными жителями и выясняли, каким они видят этот сквер. Обобщив ответы, разработчики решили, что он должен стать универсальным местом семейного отдыха, объединяющим в себе разные функции. В проекте сквера учтены пожелания горожан.

Строители проинформировали врио губернатора о ходе работ, отметив, что в сквере планируется высадить 473 дерева и более 700 кустарников. После завершения обустройства здесь появятся вело- и пешеходные дорожки, фонтан, ливневая система водоотведения закрытого типа, скейт-парк, детские и спортивные площадки, МАФы. Жилой массив в этом районе не имеет крупных озелененных площадок, потому новый сквер станет местом притяжения жителей этого района разных возрастов. Кроме того, еще более 600 деревьев будут высажены вдоль дороги по строящейся улице Н. Федорова.